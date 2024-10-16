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15:59, 16 октября 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за нападения на двух знакомых и полицейского

В Подмосковье пройдет суд над мужчиной за нападения на знакомых и полицейского

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Саратовской области, который в разное время избил двоих знакомых, а также сотрудников полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

Мужчина проходит обвиняемым по шести статьям, среди которых 30, 105 («Покушение на убийство») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2022 года фигурант поссорился с соседом и избил его. Очевидцы происходящего вызвали полицию. Пытаясь избежать уголовной ответственности, злоумышленник набросился на силовиков, применив физическую силу.

В марте 2023 года пьяный обвиняемый начал спорить с жительницей Солнечногорска, а затем прорезал четыре покрышки на ее машине. 26 апреля 2023 года он не менее 20 раз ударил металлической монтировкой своего знакомого, охранника строительного рынка Солнечногорска. От полученных повреждений потерпевший потерял сознание, а фигурант, будучи уверенным, что убил его, скрылся с места преступления.

Ранее в Башкирии суд арестовал мужчину, который устроил драку в больнице и напал на силовиков.

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