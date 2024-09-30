Устроившего драку в больнице россиянина отправили в СИЗО

В Благовещенске заключен под стражу обвиняемый в нападении на полицейского

В Башкирии обвиняемый в нападении на полицейского и драке в больнице заключен под стражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, пьяный мужчина с травмой головы ударил доктора в медучреждении российского города и сбежал из кабинета, потом набросился на приехавших по вызову силовиков.

О драке сообщалось ранее. В ночь на 23 сентября пьяные пациенты устроили драку с хирургом и сотрудниками Росгвардии. Мужчины пришли в одну из местных больниц с просьбой оказать помощь одному из их товарищей с рваной раной на голове. Однако они сразу же стали вести себя агрессивно, угрожать персоналу и материться.

В отношении одного из нападавших возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении власти»).

В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, по ходатайству следователя на время расследования судом для нарушителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.