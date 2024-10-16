Россиянина приговорили к пожизненному лишению свободы за расправу над полицейским

В Забайкальском крае мужчину осудили пожизненно за убийство силовика

В Забайкальском крае суд приговорил 38-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы за расправу над полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии особого режима. Ранее он уже был судим. Его признали виновным по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), 166 («Неправомерное завладение автомобилем») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Под тяжестью предъявленных доказательств фигурант признал вину в содеянном и дал подробные показания.

По версии следствия, в ночь на 3 июня 37-летний сотрудник полиции прибыл по вызову о семейном скандале, когда на него напал пьяный осужденный. Сначала фигурант ударил участкового руками, а потом несколько раз топором по голове. После этого подсудимый погрузил тело силовика в полицейский автомобиль, забрал его табельный пистолет и два магазина с патронами и заставил сожительницу сесть за руль и довезти его до одного из городов края.

Преступника задержали в городе Хилок. В пути он сломал два телефона, принадлежащих полицейскому, вывел из строя автомагнитолу и повредил несколько элементов автомобиля.