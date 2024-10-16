Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

В Петропавловске-Камчатском женщина лишилась жилья и сбережений из-за аферистов

Жительница Петропавловска-Камчатского лишилась квартиры и сбережений после того, как поговорила с мошенниками. Внимание на инцидент в российском городе обратила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

В середине августа с женщиной связался аферист и рассказал, что некий злоумышленник пытается обналичить ее вклады. Чтобы якобы спасти средства, собеседник предложил ей снять деньги и передать наличными «представителю надежного банка» для перевода на безопасный счет. Он добавил, что посредник должен будет назвать кодовое слово «Леопольд». В результате россиянка выполнила все указания афериста, встретилась с лжесотрудником банка и передала ему более миллиона рублей, включая накопления, которые хранились у нее дома.

Вскоре после этого с жительницей Петропавловска-Камчатского вновь связались мошенники и предупредили, что ее квартиру пытаются продать. Для того чтобы предотвратить незаконные действия, они посоветовали женщине сфотографировать жилплощадь и продать ее, убедив, что таким образом произойдет лишь смена кадастрового номера. Испуганная женщина поверила аферистам и подписала договор купли-продажи. Вырученные со сделки четыре миллиона рублей она также сняла со счета и передала лжесотруднице банка, назвавшей кодовое слово. Таким образом, общая сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей.

Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) возбудили уголовное дело. В данный момент злоумышленников ищут.

Ранее в октябре юрист назвала частые уловки аферистов, на которые можно попасться при оплате коммунальных услуг.