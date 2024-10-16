Российские снайперы раскрыли основные цели в Курской области

Снайперы ВС РФ обозначили основные цели в Курской области

Российские снайперы раскрыли основные цели в приграничье Курской области. В частности, как обозначили военные, речь идет об уничтожении живой силы противника, передает ТАСС.

«Мы работаем по появляющимся, замаскированным целям. В зависимости от калибра можем поражать и небронированную и легкобронированную технику. Также ведем разведку местности, корректировку артиллерии. Сбиваем гексакоптеры, в простонародье "Баба-Яга". Также работали по FPV-дронам», — рассказал командир отделения снайперов с позывным Циклоп.

Как утончили в Вооруженных силах России (ВС РФ), снайперские пары также уделяют особое внимание маскировке позиции, используя тепловизионные накидки и дульные тормозы-компенсаторы закрытого типа, которые рассеивают звук выстрела и гасят вспышку.

Говоря о тактике ведения боя, российские снайперы рассказали, что им нужно часто менять огневую позицию, а также учитывать много факторов — как направление ветра и дистанция до цели, чтобы продолжать вести прицельный огонь.

«Первым выстрелом, с дистанции более одной тысячи метров, уничтожается противник», — рассказал Циклоп.

Ранее российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал основной задачей на курском направлении уничтожение украинских войск, заявив о необходимости «сделать все для того, чтобы они оказались в котле».