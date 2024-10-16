Российский музыкант рассказал о совместном треке с Джонни Деппом

Музыкант Михаил Лисов сообщил, что запись трека с Джонни Деппом откладывается

Музыкант российской группы «Яморе» Михаил Лисов рассказал о том, что запись совместного трека с американским актером Джонни Деппом переносится. Его слова передает агентство ТАСС.

Как сообщил гитарист и клавишник коллектива, изначально запись планировалась на 2025 год, но сейчас «все сложно».

«Пока есть сложности с записью, потому что у него есть проблемы с приездом в Россию. Он прислал свою гитару, но пока больше ничего нет, все сложно очень из-за сложившейся ситуации», — заявил Михаил.

По словам Лисова, изначально Депп планировал приехать в Россию в июле 2023 года, а в ноябре должна была состояться запись композиции.

Ранее стало известно, что русская возлюбленная Джонни Деппа прокомментировала его возможный визит в Москву.