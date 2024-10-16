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07:02, 16 октября 2024Забота о себе

Сексолог оценила безопасность велосипедов для эрекции

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

Случаи, когда любители велосипедов сталкиваются с неожиданным онемением половых органов и нарушениями эрекции, нередки, заявила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. Причины этой проблемы она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт объяснила, что во время катания на велосипеде значительная часть веса тела распределяется на сиденье, контактирующее с областью промежности. По ее словам, если седло слишком узкое, жесткое или неправильно настроенное, оно может сдавливать нервы и сосуды, ответственные за чувствительность и кровоснабжение половых органов, вызывая их онемение или повреждение.

Длительное сдавливание полового нерва может привести к временной потере чувствительности в половом члене или области вульвы. У мужчин эта проблема также может проявляться затрудненной эрекцией, так как нервные сигналы к пенису могут быть нарушены. У женщин возможны неприятные ощущения, онемение или даже снижение сексуальной реакции

Милана Соколовасексолог

Соколова подчеркнула, что последние исследования показали, что у мужчин, занимающихся велосипедным спортом, риск эректильной дисфункции выше, чем у тех, кто предпочитает другие виды активности. Однако она отметила, что речь идет прежде всего о длительных и интенсивных тренировках, а не о повседневных поездках.

По ее словам, давление на промежность увеличивают традиционные узкие седла и наклон вперед на гоночных велосипедах. Кроме того, риск сдавливания нервов и сосудов присутствует в поездках на большие расстояния без перерывов.

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Для женщин проблема также актуальна, добавила эксперт.

В одном из исследований было показано, что 60 процентов женщин — любительниц велоспорта жаловались на снижение чувствительности и онемение в области вульвы после длительных поездок. Однако правильный подбор оборудования и изменение стиля езды могут свести эти риски к минимуму

Милана Соколовасексолог

Ранее психотерапевт Наташа Сильверман назвала портящую сексуальную жизнь безобидную привычку. По ее словам, чрезмерная любовь одного из партнеров к объятиям и тактильному контакту может испортить интимную жизнь в паре.

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      Наталья Обрядина
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