Сестра Ким Кардашьян призналась в применении филлеров после удаления опухоли на лице

Хлои Кардашьян применила филлеры, чтобы заполнить вмятину после удаления опухоли

Американская телезвезда и сестра предпринимательницы Ким Кардашьян Хлои призналась в применении филлеров после удаления опухоли на лице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Snapchat.

40-летняя знаменитость напомнила о перенесенном два года назад хирургическом вмешательстве. «В результате операции по удалению опухоли у меня образовалась вмятина на лице. Я ждала девять месяцев, чтобы ее заполнить», — рассказала она.

Свои слова Кардашьян сопроводила снимками до и после введения филлера. «Нам нужно было убедиться, что с медицинской точки зрения все безопасно. Мой врач все одобрил», — уточнила она.

В марте прошлого года Хлои Кардашьян раскрыла подробности удаления опухоли на лице. «Мне удалили опухоль с лица, но я в порядке. Ношу пластырь для заживления и предотвращения ухудшения состояния шрама», — рассказала телезвезда.

