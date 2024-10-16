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15:53, 16 октября 2024Ценности

Сестра Ким Кардашьян призналась в применении филлеров после удаления опухоли на лице

Хлои Кардашьян применила филлеры, чтобы заполнить вмятину после удаления опухоли

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Американская телезвезда и сестра предпринимательницы Ким Кардашьян Хлои призналась в применении филлеров после удаления опухоли на лице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Snapchat.

40-летняя знаменитость напомнила о перенесенном два года назад хирургическом вмешательстве. «В результате операции по удалению опухоли у меня образовалась вмятина на лице. Я ждала девять месяцев, чтобы ее заполнить», — рассказала она.

Свои слова Кардашьян сопроводила снимками до и после введения филлера. «Нам нужно было убедиться, что с медицинской точки зрения все безопасно. Мой врач все одобрил», — уточнила она.

В марте прошлого года Хлои Кардашьян раскрыла подробности удаления опухоли на лице. «Мне удалили опухоль с лица, но я в порядке. Ношу пластырь для заживления и предотвращения ухудшения состояния шрама», — рассказала телезвезда.

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      Мария Винар
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