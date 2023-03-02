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21:05, 2 марта 2023Забота о себе

Сестра Ким Кардашьян перенесла удаление опухоли на лице

Хлои Кардашьян призналась, что у нее остался шрам после удаления опухоли на лице
Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян. Фото: Andrew Kelly / Reuters

38-летняя американская звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян рассказала, что несколько месяцев назад перенесла удаление опухоли на лице. Сделавшую признание в социальных сетях сестру Ким Кардашьян цитирует People.

Один из подписчиков Кардашьян спросил ее о пластыре на щеке, который можно было разглядеть на одном из ее новых фото. В ответ она призналась, что после операции остался шрам. «Мне удалили опухоль с лица, но я в порядке. Ношу пластырь для заживления и предотвращения ухудшения состояния шрама», — сказала она.

Кардашьян добавила, что восстановление после операции у нее проходит прекрасно.

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Звезда шоу «Семейство Кардашьян» впервые рассказала об опухоли в октябре 2022 года. По ее словам, сначала она приняла новообразование за прыщ, однако когда он не лопнул даже спустя семь месяцев, решилась на биопсию.

Ранее британский музыкант, гитарист рок-группы Duran Duran Энди Тейлор рассказал о жизни с четвертой стадией рака простаты. В частности, он вспомнил, как почувствовал первые признаки обнаруженного у него позже заболевания.

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Александра Лисица
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