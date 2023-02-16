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17:13, 16 февраля 2023Забота о себе

Гитарист Duran Duran вспомнил первые признаки обнаруженного у него рака простаты

Гитарист Duran Duran Тейлор рассказал, что первым признаком рака была боль как при артрите

Фото: Andy Taylor

Британский музыкант, гитарист рок-группы Duran Duran Энди Тейлор рассказал о жизни с четвертой стадией рака простаты. Его цитирует издание People.

62-летний Тейлор вспомнил, как почувствовал первые признаки обнаруженного у него позже рака простаты. По его словам, во время пробежки он почувствовал боль как при артрите. Затем он нашел пару опухолей у себя в лимфоузлах. «И первое, о чем я подумал — а когда я в последний раз сдавал тест на антиген рака простаты? Из-за этого умер мой отец, так что в семье были прецеденты», — рассказал музыкант.

С 2018 года Энди Тейлор получает лечение, позволяющее предотвратить дальнейшее развитие рака. Кроме того, важным он считает продолжать заниматься творчеством. «Я рано понял, что, если занимать свой ум и быть физически активным, это имеет значение. Так можно перебороть этого мрачного жнеца», — сказал музыкант.

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Он также призвал женщин поощрять своих партнеров к сдаче анализов на рак простаты. «У Duran Duran много фанаток. Не нужно намеков, просто заставьте своих мужчин сдать тест на антиген рака простаты», — говорит он.

О том, что у Энди Тейлора обнаружили рак простаты четвертой стадии, стало известно в ноябре 2022 года. Из-за болезни музыкант пропустил церемонию по случаю включения коллектива в Зал славы рок-н-ролла.

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Александра Лисица
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