SHAMAN объяснил желание зарегистрировать бренд «Я русский»

SHAMAN объяснил регистрацию товарного знака «Я русский» защитой репутации

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, подтвердил желание зарегистрировать товарный знак «Я русский», назвав причиной «защиту своей репутации». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, к нему часто обращаются производители с предложениями выпускать продукцию под данным брендом. Для того, чтобы иметь возможность разрешать или не разрешать это делать, необходима регистрация товарной марки, сказал певец.

«За два года песня стала не только хитом, но и настоящим брендом. Я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего», — отметил SHAMAN. Он подчеркнул, что не собирается выпускать алкогольную продукцию под данным брендом.

Ранее представитель SHAMAN Антон Коробков-Землянский прокомментировал планы певца зарегистрировать бренд «Я русский». «Подтверждаю», — сказал он, не приведя других подробностей.