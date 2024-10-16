Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:55, 16 октября 2024Экономика

SHAMAN объяснил желание зарегистрировать бренд «Я русский»

SHAMAN объяснил регистрацию товарного знака «Я русский» защитой репутации

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Global Look Press

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, подтвердил желание зарегистрировать товарный знак «Я русский», назвав причиной «защиту своей репутации». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, к нему часто обращаются производители с предложениями выпускать продукцию под данным брендом. Для того, чтобы иметь возможность разрешать или не разрешать это делать, необходима регистрация товарной марки, сказал певец.

«За два года песня стала не только хитом, но и настоящим брендом. Я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего», — отметил SHAMAN. Он подчеркнул, что не собирается выпускать алкогольную продукцию под данным брендом.

Ранее представитель SHAMAN Антон Коробков-Землянский прокомментировал планы певца зарегистрировать бренд «Я русский». «Подтверждаю», — сказал он, не приведя других подробностей.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Начался суд по делу авторитетного российского генерала. Военного могли подбить на аферу из-за тяги к ставкам на спорт

      ВКС России нанесли удары по пунктам базирования боевиков в Сирии

      В Дагестане построят самую высокую в России мечеть

      Лавров ответил пожаловавшемуся на него экс-премьеру Британии

      В Раде заявили о неверии Зеленского в победу Украины и членство в НАТО

      В США указали на цели украинских беспилотников

      На Западе заявили об усталости украинцев от проблем в стране

      Медведев разгромно проиграл первой ракетке мира на турнире с рекордными призовыми

      SHAMAN объяснил желание зарегистрировать бренд «Я русский»

      ВС России освободили два села в ДНР и ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше