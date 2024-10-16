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13:35, 16 октября 2024Экономика

Представитель SHAMAN прокомментировал планы певца зарегистрировать бренд «Я русский»

Представитель SHAMAN подтвердил планы певца зарегистрировать бренд «Я русский»

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, готовится зарегистрировать собственный бренд «Я русский». Эту информацию «Ленте.ру» подтвердил представитель певца Антон Коробков-Землянский.

«Подтверждаю», — сказал он, не приведя других подробностей.

Бренд можно будет использовать сразу для нескольких категорий товаров и услуг. В их числе водка, салоны красоты, кафе и рестораны, проведение мастер-классов, организация шоу-программ, продукты питания, одежда, ювелирные изделия, игрушки для взрослых и медицинские товары, приложения для смартфонов, косметика, одеколоны и многое другое.

Ранее компания еще одного известного российского поп-исполнителя — солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова — подала заявку в Роспатент на регистрацию своего бренда «Руки вверх beauty». Под этим брендом в России планируют начать продавать парфюмерию, воск для усов, бальзамы и блески для губ, крем после бритья, шампуни и другое.

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      Варвара Кошечкина
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