Представитель SHAMAN прокомментировал планы певца зарегистрировать бренд «Я русский»

Представитель SHAMAN подтвердил планы певца зарегистрировать бренд «Я русский»

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, готовится зарегистрировать собственный бренд «Я русский». Эту информацию «Ленте.ру» подтвердил представитель певца Антон Коробков-Землянский.

«Подтверждаю», — сказал он, не приведя других подробностей.

Бренд можно будет использовать сразу для нескольких категорий товаров и услуг. В их числе водка, салоны красоты, кафе и рестораны, проведение мастер-классов, организация шоу-программ, продукты питания, одежда, ювелирные изделия, игрушки для взрослых и медицинские товары, приложения для смартфонов, косметика, одеколоны и многое другое.

Ранее компания еще одного известного российского поп-исполнителя — солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова — подала заявку в Роспатент на регистрацию своего бренда «Руки вверх beauty». Под этим брендом в России планируют начать продавать парфюмерию, воск для усов, бальзамы и блески для губ, крем после бритья, шампуни и другое.