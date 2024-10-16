США обсудили с Украиной дальнейшее оказание помощи

Блинкен и Сибига обсудили дальнейшее оказание помощи Украине со стороны США

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер рассказал, что госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, в ходе которого обсуждалось дальнейшее оказание помощи Киеву со стороны Вашингтона, сообщает ТАСС.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств также обсудили предстоящие дипломатические мероприятия, включая контакты с лидерами европейских государств. При этом Блинкен заверил, что США не намерены переставать оказывать Украине военную и экономическую помощь, продолжая заниматься укреплением военного потенциала республики.

Ранее заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что поддержку, которую США оказывают Украине и Израилю, не стоит сравнивать друг с другом. Она также подчеркнула, что запасы военной помощи США для Украины и Израиля не безграничны, и Пентагон сталкивается с давлением на систему снабжения.