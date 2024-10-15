В Пентагоне призвали не сравнивать помощь Украине и Израилю

Пентагон призвал не сравнивать оказываемую помощь Украине и Израилю

Поддержку, которую США оказывают Украине и Израилю, не стоит сравнивать друг с другом, заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

По ее словам, сравнивать поддержку странам — это все равно что сравнивать яблоки с апельсинами. «Разные возможности, разные войны, разные регионы, и обязательства перед Израилем и Украиной также различаются», — заявила Сингх.

В ходе брифинга она также подчеркнула, что запасы военной помощи США для Украины и Израиля не безграничны, и Пентагон сталкивается с давлением на систему снабжения.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что решение США передать Израилю систему противовоздушной обороны (ПВО) стало новой «звонкой оплеухой» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что Израиль получает поставки военной помощи, в то время как Украина ждет поддержки от союзников.