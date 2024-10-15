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21:33, 15 октября 2024Мир

Пентагон высказался о дальнейшей поддержке Украины и Израиля

Пентагон заявил об ограниченности запасов военной помощи для Украины и Израиля

Фото: Globallookpress.com

Запасы военной помощи США для Украины и Израиля не безграничны, и Пентагон сталкивается с давлением на систему снабжения, заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх. Об этом пишет ТАСС.

Сингх ответила на вопрос о способности Вашингтона предоставлять оружие обоим государствам до тех пор, пока это необходимо.

Как уточнила представитель Пентагона, США запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки этих стран. «Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы», — высказалась она.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что у США есть план по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевающий победу Киева. По его словам, план подразумевает «территориальные компромиссы».

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      Марина Совина
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