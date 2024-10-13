В России рассказали о новой «звонкой оплеухе» Зеленскому

Мирошник: США передали Израилю систему ПВО, а Украина подождет

Решение США передать Израилю систему противовоздушной обороны (ПВО) стало новой «звонкой оплеухой» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Израиль получает поставки военной помощи, в то время как Украина ждет поддержки от союзников. «Все стоны и требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный», — указал дипломат.

Он также напомнил, что перед этим был отменен саммит в формате «Рамштайн», где Зеленский планировал встретиться с американским президентом Джо Байденом.

Ранее Зеленский попросил страны НАТО нарастить поставки средств ПВО. Он указал, что количество зенитных ракетных комплексов, которые Киев еще не получил, значительное.