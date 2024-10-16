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21:19, 16 октября 2024Мир

США призвали Израиль аккуратнее наносить удары по Ливану

Белый дом: Израилю дали понять, что операции в Ливане стоит проводить аккуратнее

Фото: Bonnie Cash / CNP / Global Look Press

США призвали Израиль проводить операции в Ливане против шиитской группировки «Хезболла» более аккуратно. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы действительно четко дали понять, что критически важно, чтобы эти операции проводились без угрозы жизням мирных граждан, и мы продолжим вести эти разговоры с израильскими властями, не забывая и о миротворцах ООН, и служащих Вооруженных сил Ливана», — сказала она.

Пресс-секретарь также отметила, что США не поддерживают нанесение армией Израиля ударов по густонаселенным районам Бейрута. Жан-Пьер отказалась давать оценку последним израильским ударам по Ливану.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Мы пишем сейчас, чтобы подчеркнуть глубокую обеспокоенность правительства США ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Газе», — подчеркивается в их письме.

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      Артём Верейкин
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