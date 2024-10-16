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19:05, 16 октября 2024Культура

Стало известно о планах переснять «Невероятные приключения итальянцев в России»

Россия и Китай снимут ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России»
Кадр: фильм «Невероятные приключения итальянцев в России»

Кадр: фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». Фото: В. Кречет / РИА Новости

Россия и Китай готовятся к совместным съемкам ремейка советского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.

Как сообщает агентство, в картине снимутся китайские актеры, а производство фильма будет совместным.

«К 75-летию установления дипотношений с КНР обираемся снимать кино, это будет ремейк "Приключений итальянцев в России", но только с китайскими актерами», — сообщил политик.

Ранее стало известно, что режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников снимет ремейк классической советской ленты «Москва слезам не верит».

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      Андрей Шеньшаков
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