Стало известно о планах переснять «Невероятные приключения итальянцев в России»

Россия и Китай снимут ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России»

Россия и Китай готовятся к совместным съемкам ремейка советского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.

Как сообщает агентство, в картине снимутся китайские актеры, а производство фильма будет совместным.

«К 75-летию установления дипотношений с КНР обираемся снимать кино, это будет ремейк "Приключений итальянцев в России", но только с китайскими актерами», — сообщил политик.

Ранее стало известно, что режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников снимет ремейк классической советской ленты «Москва слезам не верит».