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19:46, 16 октября 2024Экономика

Прогноз по ключевой ставке на три года в России вырос

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке на 2024-2027 годы

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Средняя ключевая ставка по итогам года составит 17,3 процента, а отдельно в четвертом квартале — 20 процентов. Такова медианная оценка опрошенных Банком России аналитиков, опубликованная на сайте регулятора в обновленном макропрогнозе.

По сравнению с предыдущим опросом ожидания аналитиков крупнейших российских банков и инвесткомпаний повышены на всем прогнозном горизонте, то есть с 2024 по 2027 год включительно.

В 2025 году теперь ожидается средняя ставка в размере 18 процентов годовых (16,1 процента в сентябре), а ниже 10 процентов она опустится только в 2027-м (9 процентов). Вместе с этим пересмотрены в сторону ухудшения прогнозы по инфляции — 7,7 процента в 2024 году против 7,3 процента, о которых участники опроса говорили в сентябре.

Что касается национальной валюты, то в 2025 году средний курс доллара ожидается на уровне 95 рублей (ранее — 94,4 рубля), в 2026-м — 97,5 рубля (96,4 рубля), а в 2027-м — 99,7 рубля (98,9 рубля).

Ранее сегодня, 16 октября, Центробанк сообщил об ускорении месячной инфляции в сентябре по сравнению с августом. До этого аналитики регулятора указывали, что наблюдаемая динамика может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики.

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      Платон Щукин
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