Центробанк оценил инфляцию в сентябре

Банк России заметил ускорение инфляции в сентябре по сравнению с августом

В сентябре месячная инфляция в России ускорилась до 9,8 процента с учетом сезонных факторов (в августе — 7,5 процента), а годовая снизилась до 8,63 процента. Базовая инфляция достигла 9,1 процента после 7,7 процента. Такую оценку в информационно-аналитическом комментарии дал Банк России, документ опубликован на сайте ЦБ.

Как указывает регулятор, ускорение наблюдается по многим индексам устойчивой инфляции, что свидетельствует о расширении внутреннего спроса и невозможности нарастить предложение. Устойчивое инфляционное давление складывается ниже, чем во втором квартале этого года, но все еще заметно выше, чем в первом.

В Центробанке подтверждают, что июльский прогноз по годовой инфляции в размере 6,5-7 процентов, скорее всего, будет превышен, что говорит о необходимости проведения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

Ранее аналитики Центробанка указали, что для возвращения инфляции к целевому уровню четыре процента потребуется либо дополнительно повысить ключевую ставку, либо более длительное время поддерживать ее на высоком уровне. До этого зампред ЦБ Алексей Заботкин не исключил, что поднимут параметр уже в конце октября.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин полагает, что до конца года ключевая ставка вырастет до 21 процента, хотя, возможно, повышение произойдет в два приема. Смягчения ДКП банкир ожидает не раньше, чем во втором полугодии следующего года. При этом Костин не исключил, что регулятор до этого повысит ставку и до 25 процентов годовых.