Костин спрогнозировал ключевую ставку Банка России

Костин: ключевая ставка Банка России может вырасти в 2024 году до 21 %

Ключевая ставка Банка России в текущем году может достичь 21 процента, заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава ВТБ Андрей Костин.

«Не знаю, на этом ли заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня 21 процент. На наш взгляд, до конца года такая продержится», — цитирует ТАСС его прогноз.

Снижать ставку регулятор, по словам Костина, начнет во втором полугодии 2025 года, тогда как до этого денежно-кредитная политика будет «достаточно жесткой». Постепенного снижения он ожидает в те же сроки и в случае с инфляцией, которая в следующем году «может быть порядка шести процентов».

На фоне по-прежнему более чем вдвое превышающего целевые уровни роста цен многие эксперты считают, что ЦБ пойдет на повышение ключевой ставки с 19 до 20 процентов годовых уже в конце октября.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов высказал мнение о том, что, если инфляция в 2025 году останется высокой, Центробанк может повысить ключевую ставку до 23 процентов.