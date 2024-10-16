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17:23, 16 октября 2024Ценности

Тайра Бэнкс вышла на подиум спустя 19 лет

Супермодель Тайра Бэнкс вышла на подиум Victoria's Secret спустя 19 лет

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс вышла на подиум спустя 19 лет. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

50-летняя манекенщица приняла участие в показе Victoria's Secret, продефилировав в черном блестящем корсете и бюстгальтере. Помимо этого, звезда надела сияющие легинсы и босоножки на каблуках. Ее образ завершил необычный плащ, сшитый из разных материалов.

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Вдобавок стилисты распустили пышные вьющиеся волосы знаменитости, а визажисты нанесли яркий макияж. В качестве аксессуаров дизайнеры подобрали Бэнкс серьги с камнями.

В августе Тайра Бэнкс объявила о возвращении на подиум спустя 19 лет. Манекенщица разместила ролик, в котором вручила модели Джиджи Хадид приглашение на показ бренда Victoria's Secret.

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      Карина Черных
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