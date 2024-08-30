Тайра Бэнкс объявила о возвращении на подиум спустя 19 лет

Супермодель Тайра Бэнкс объявила о возвращении на подиум спустя 19 лет

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс объявила о возвращении на подиум спустя 19 лет. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица разместила ролик, в котором вручила модели Джиджи Хадид приглашение на показ бренда Victoria's Secret. При этом в руках Бэнкс также держала письмо со своим именем. «Вернулось!» — подписала звезда.

Известно, что показ марки, «ангелом» которой Бэнкс была в течение нескольких лет, состоится 15 октября в Нью-Йорке.

В феврале в сети восхитились внешностью 50-летней Тайры Бэнкс без макияжа. Она запечатлела на камеру лицо крупным планом в фас и в профиль. При этом знаменитость отказалась от косметики и подняла руками волосы без укладки.

