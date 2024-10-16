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20:54, 16 октября 2024Мир

ЦАХАЛ открыл огонь по миротворческим силам ООН в Ливане

Reuters: ЦАХАЛ открыл танковый огонь по миротворческим силам ООН в Ливане

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Танк Merkava Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыл огонь по миротворческому контингенту ООН в Ливане (UNIFIL). Об этом сообщает агентство Reuters.

«Миссия ООН в Ливане заявила, что ее миротворцы на позиции около южного ливанского города Кфар-Кела заметили, что израильский танк Merkava обстрелял их сторожевую вышку в среду утром. Две камеры были уничтожены, а вышка повреждена, говорится в заявлении ВСООНЛ», — приводит агентство заявление миссии.

Также было отмечено, что по мнению сил ООН данный огонь не был случайностью и носил намеренный характер.

Ранее представители ЦАХАЛ сообщали, что не считают состоявшееся 13 октября вторжение на территорию миротворцев ООН «штурмом». В израильской армии подчеркнули, что «во время инцидента не было никакой угрозы для временных сил ООН в Ливане от действий ЦАХАЛ».

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      Максим Габриелян
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