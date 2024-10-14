Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:31, 13 октября 2024Мир

Израиль объяснил вторжение танков на базу ООН

Армия Израиля заявила, что не считает вторжение на базу миротворцев ООН штурмом

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не считает вторжение на территорию миротворцев Организации объединенных наций (ООН) «штурмом». Об этом заявил представитель вооруженных сил страны Надав Шошани, его слова передает газета Haaretz.

«Это не штурм базы. Это не попытка проникнуть на базу. Это был танк, попавший под сильный огонь, с массовыми жертвами, который отступил, чтобы избежать опасности», — сказал он. В израильской армии подчеркнули, что «во время инцидента не было никакой угрозы для временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) от действий ЦАХАЛА».

Рано утром 13 октября израильские танки разрушили главные ворота позиции и вошли на территорию базы ВСООНЛ. Боевые машины покинули базу примерно через 45 минут после того, как ВСООНЛ выразили протест.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Попавший в окружение боец ВСУ записал прощальное видео из окопа. Он обращался к близким на русском языке

      В России рассказали о новой «звонкой оплеухе» Зеленскому

      В уголовном деле экс-мэра Сочи появились новые детали

      На Украине военкомы устроили облаву на мужчин после концерта

      Израиль объяснил вторжение танков на базу ООН

      Израильские танки прорвались на территорию базы миротворцев ООН в Ливане

      В США задержали мужчину с оружием возле митинга Трампа

      В США предрекли Украине потерю контроля над четырьмя регионами

      Медведев пригрозил Польше новым разделом

      В сети появилось последнее видео попавшего в окружение бойца ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше