Израиль объяснил вторжение танков на базу ООН

Армия Израиля заявила, что не считает вторжение на базу миротворцев ООН штурмом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не считает вторжение на территорию миротворцев Организации объединенных наций (ООН) «штурмом». Об этом заявил представитель вооруженных сил страны Надав Шошани, его слова передает газета Haaretz.

«Это не штурм базы. Это не попытка проникнуть на базу. Это был танк, попавший под сильный огонь, с массовыми жертвами, который отступил, чтобы избежать опасности», — сказал он. В израильской армии подчеркнули, что «во время инцидента не было никакой угрозы для временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) от действий ЦАХАЛА».

Рано утром 13 октября израильские танки разрушили главные ворота позиции и вошли на территорию базы ВСООНЛ. Боевые машины покинули базу примерно через 45 минут после того, как ВСООНЛ выразили протест.