Израильские танки прорвались на территорию базы миротворцев ООН в Ливане

Израильские танки разрушили ворота и вошли на территорию базы ООН в Ливане

Израильские танки прорвались на территорию базы миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом сообщила миссия в своем Telegram-канале.

Уточняется, что около 4:30 утра 13 октября два танка Армии обороны Израиля «Меркава» разрушили главные ворота позиции и вошли на территорию базы. Танки покинули базу примерно через 45 минут после того, как ВСООНЛ выразили протест, отметив, что присутствие израильских войск угрожает миротворцам. Кроме того, позднее после выстрелов ЦАХАЛ на базе появился дым, из-за которого пострадали 15 миротворцев.

10 октября ЦАХАЛ атаковал объект на территории штаба миротворцев ВСООНЛ. По позициям миссии было нанесено в общей сложности три удара, один из которых пришелся на наблюдательную вышку и ранил двух миротворцев. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил стрельбу по зданиям ООН. Он подчеркнул, что миротворцы должны быть защищены.