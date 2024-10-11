Генсек ООН прокомментировал удар Израиля по объекту миротворцев

Генсек ООН Гутерриш осудил удар Израиля по объекту миротворцев в Ливане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объекту на территории штаба миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Его слова передает Reuters.

«Я осуждаю стрельбу по зданиям ООН, миротворцы должны быть защищены», — заявил генсек ООН.

Гутерриш отметил, что подобные действия со стороны Израиля являются недопустимыми. Он подчеркнул, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу для глобальной безопасности, а также призвал сделать все возможное, чтобы избежать полномасштабной войны в Ливане.

10 октября ЦАХАЛ атаковал объект на территории штаба миротворцев ВСООНЛ. По позициям миссии было нанесено в общей сложности три удара, один из которых пришелся на наблюдательную вышку и ранил двух миротворцев.