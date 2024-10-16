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14:36, 16 октября 2024Экономика

ЦБ спрогнозировал рост доли безналичных платежей в России

Зампред ЦБ Скоробогатова: доля безналичных платежей в РФ может достичь 86-87 %

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

К концу 2024 года доля безналичных платежей в России может вырасти до 86-87 процентов. Такой прогноз дала первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) РФ Ольга Скоробогатова, ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что в настоящее время доля подобных платежей в стране составляет 85 процентов. Таким образом, в оставшиеся до конца года месяцы показатель может вырасти на 1-2 процентных пункта (п.п.), считает Скоробогатова.

Что касается среднесрочной перспективы, то, согласно ее ожиданиям, доля безналичных платежей в России может вырасти еще на несколько процентных пунктов и достичь 90-92 процентов. Этот показатель будет соответствовать уровню мировых лидеров в этой области, резюмировала Скоробогатова.

Доля безналичных платежей в стране растет не первый год. Ранее в ЦБ сообщали, что по итогам 2023-го показатель увеличился на 5,3 п.п. к уровню 2022-го и превысил отметку в 83,4 процента. В регуляторе отмечали, что это один из самых высоких значений в мире. Если же прогноз Скоробогатовой сбудется, то в 2024-м показатель вырастет еще на 2,6-3,6 п.п.

В то же время зампред ЦБ Сергей Белов считает, что, несмотря на рост доли безналичных платежей, наличные деньги будут оставаться в обороте в РФ еще продолжительный период времени. По его словам, переход к полностью безналичному обществу в России произойдет нескоро.

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