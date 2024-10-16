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09:31, 16 октября 2024Забота о себе

У женщины выявили редкое заболевание после десятилетней борьбы с головной болью

The Sun: у женщины выявили опущение мозга после долгой борьбы с головной болью

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

В течение десяти лет женщина по имени Дина Хендри боролась головной болью, впоследствии у нее выявили редкое заболевание. Ее историю опубликовало издание The Sun.

Женщина рассказала, что в течение десятилетия она не могла найти причину постоянной боли в голове и шее. Однажды она попала в больницу, врачи заподозрили у нее инсульт. Однако обследование показало, что у Хендри — аномалия Арнольда-Киари, при которой происходит опущение части головного мозга за пределы черепа, из-за чего возникает давление на спинной мозг.

Заболевание развивается при недостаточном размере черепной коробки. В Великобритании людям с этим заболеванием проводят операцию, при которой извлекают фрагмент задней части черепа, чтобы головному мозгу хватило места.

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Если операцию не сделать, то велика вероятность того, что у человека разовьется слабоумие или он станет инвалидом из-за давления на спинной мозг.

Ранее стала известна история 34-летней женщины по имени Эммы Снейп, которая не придала значения изнуряющему кашлю, списав его на простуду. Впоследствии выяснилось, что у нее развился редкий вид рака.

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      Алиса Дмитриева
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