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10:38, 25 сентября 2024Забота о себе

Женщина списала кашель на простуду и оказалась смертельно больна

У жаловавшейся на сухой кашель британки нашли редкий вид рака

Фото: Ken stocker / Shutterstock / Fotodom

В феврале 34-летняя жительница Великобритании Эмма Снейп заметила у себя сухой кашель, который списала на затяжную простуду, однако оказалась смертельно больна. Ее историю опубликовало издание The Sun.

Снейп обратилась к врачам, которые сперва диагностировали у нее пневмонию. Однако спустя несколько месяцев анализы показали, что основным заболеванием является эпителиоидная гемангиоэндотелиома (ЭГЭ) — чрезвычайно редкий вид рака, который находят только у одного человека из миллиона. Опухоль образуется в клетках, выстилающих кровеносные сосуды, и может появиться в любом месте тела. ЭГЭ чаще всего встречается у женщин молодого и среднего возраста.

Когда британке поставили диагноз, врачи нашли 20 новообразований в ее легких и еще больше в сальнике — жировой прослойке в брюшине. Рак женщины неизлечим — согласно врачебной статистике, лишь половина из тех, кому поставлен этот диагноз, проживают дольше пяти лет.

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По словам сестры-близнеца Эммы Ким, женщина часто страдает от мучительной боли. «Она борется с этой болезнью каждый день, оставаясь при этом лучшей мамой в мире для своих двух мальчиков и женой для мужа», — призналась Ким.

Ранее сообщалось, что у другой британки в течение нескольких месяцев принимали смертельную болезнь за ипохондрию. По словам женщины, впервые она начала испытывать боли и вздутие живота в 2017 году, но объясняла это стрессом из-за учебы.

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      Александра Лисица
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