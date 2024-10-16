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12:11, 16 октября 2024Силовые структуры

Учитель математики из российской школы совратил учеников второго и четвертого классов

В Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии учителя математики

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии учителя математики из общеобразовательной школы поселка Елизаветино. Об этом в среду, 16 октября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 49-летний педагог предложил ученикам второго и четвертого классов прокатиться на его машине. Во время поездки он сажал учеников на колени и трогал за интимные места. Дети, смущенные таким поведением, рассказали обо всем родителям, и те обратились в полицию. В отношении педагога возбудили уголовное дело.

4 августа сообщалось, что учителя ОБЖ одной из школ Екатеринбурга обвинили в совращении восьмиклассницы.

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      Владимир Седов
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