Учитель математики из российской школы совратил учеников второго и четвертого классов

В Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии учителя математики

В Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии учителя математики из общеобразовательной школы поселка Елизаветино. Об этом в среду, 16 октября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 49-летний педагог предложил ученикам второго и четвертого классов прокатиться на его машине. Во время поездки он сажал учеников на колени и трогал за интимные места. Дети, смущенные таким поведением, рассказали обо всем родителям, и те обратились в полицию. В отношении педагога возбудили уголовное дело.

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