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11:31, 16 октября 2024Силовые структуры

Устроивших драку в центре российского города иностранцев задержали

В Саратове пятерых участвующих в потасовке иностранцев доставили в полицию

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Саратове задержаны пятеро иностранцев, устроивших потасовку в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД России.

В отношении двоих составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Сейчас все они находятся в камере административно задержанных. Материалы дела будут направлены в суд.

Драка с участием не менее 10 человек произошла на Беговой улице.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мигранты устроили массовую драку с жителями города Набережные Челны. По факту массовой драки с участием иностранцев возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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      Анна Габай
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