Устроивших драку в центре российского города иностранцев задержали

В Саратове пятерых участвующих в потасовке иностранцев доставили в полицию

В Саратове задержаны пятеро иностранцев, устроивших потасовку в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД России.

В отношении двоих составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Сейчас все они находятся в камере административно задержанных. Материалы дела будут направлены в суд.

Драка с участием не менее 10 человек произошла на Беговой улице.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мигранты устроили массовую драку с жителями города Набережные Челны. По факту массовой драки с участием иностранцев возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

