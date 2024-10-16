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00:06, 17 октября 2024Мир

В Британии обвинили российских шпионов в пожаре на складе DHL

The Guardian: к пожару на складе DHL могут быть причастны российские шпионы

Фото: IMAGO / Global Look Press

В Великобритании контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда начало расследование возникшего из-за зажигательного устройства в одной из посылок пожара на складе DHL в Бирмингеме. В качестве предполагаемых виновников пожара рассматриваются российские шпионы, сообщает The Guardian.

Утверждается, что посылка с зажигательным устройством была отправлена в Бирмингем по воздуху. Пожар произошел в конце июля. Следователи изучают возможную связь данного инцидента с пожаром на складе DHL в немецком Лейпциге, который случился в том же месяце. По мнению полиции, это может быть частью «более широкой кампании» российских шпионов.

«Сотрудники контртеррористического полицейского подразделения расследуют инцидент. В понедельник, 22 июля, в этом помещении загорелась посылка. Сотрудники [компании] и местная пожарная бригада справились с инцидентом, сообщений о пострадавших или о значительном ущербе собственности не поступало», — указано в сообщении.

Ранее глава британской Службы безопасности (MI5) Кен Маккаллум обвинил Россию в организации миссии по созданию хаоса. По его словам, угрозы королевству со стороны России и Ирана за последние месяцы возросли.

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