В Госдуме оценили «план победы» Зеленского

Картаполов: «план победы» Зеленского является официальным признанием поражения

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского представляет из себя признание поражения, а также «выклянчивание денег». Соответствующую оценку дал глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА Новости.

«Это признание поражения, уже официальное. Второе — это выклянчивание денег напоследок. И три — признание в том, что наше СВО было абсолютно закономерным и необходимым, потому что он говорит, что на территории Украины должны разместиться структуры стратегического сдерживания Запада», — сказал он.

По его словам, Россия не может себе позволить размещения баз НАТО на территории Украины. Картаполов подчеркнул, что Запад не одобрит план Зеленского, так как «хочет жить».

Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе — приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, а также снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на российской территории.