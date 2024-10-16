В Иране заявили об обладании секретным и мощным оружием

КСИР: Иран обладает секретными и более мощными вооружениями, чем ядерное оружие

Иран обладает секретными и гораздо более мощными вооружениями, чем ядерное оружие. Об этом заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами, передает агентство Asriran.

«Я открыто заявляю, что у Ирана есть намного более мощные вооружения, чем ядерное оружие», — отметил экс-секретарь.

Ростами добавил, что Тегеран обладает «огромными секретными возможностями» в сфере вооружений, которые стране удалось самостоятельно нарастить за последнее десятилетие.

13 октября глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран полностью готов к возможной крупномасштабной войне на Ближнем Востоке, но стремится к деэскалации и миру.