В Иране заявили об обладании секретным и мощным оружием

Иран обладает секретными и гораздо более мощными вооружениями, чем ядерное оружие. Об этом заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами, передает агентство Asriran.
«Я открыто заявляю, что у Ирана есть намного более мощные вооружения, чем ядерное оружие», — отметил экс-секретарь.
Ростами добавил, что Тегеран обладает «огромными секретными возможностями» в сфере вооружений, которые стране удалось самостоятельно нарастить за последнее десятилетие.
13 октября глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран полностью готов к возможной крупномасштабной войне на Ближнем Востоке, но стремится к деэскалации и миру.