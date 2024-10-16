Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:36, 16 октября 2024Бывший СССР

В Казахстане назвали ООН дипломатическим приоритетом

Пресс-секретарь Токаева назвал ООН дипломатическим приоритетом Казахстана

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

ООН является дипломатическим приоритетом Казахстана. Об этом заявил советник – пресс-секретарь президента республики Берик Уали в интервью Tengrinews.kz.

«Президент [Касым-Жомарт Токаев] неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации», — сказал он, отвечая на вопрос, какой организации казахская дипломатия отдаст приоритет, если страна решила воздержаться от подачи заявки в БРИКС.

По мнению Токаева, у ООН есть недостатки, но альтернативной ей организации пока нет, добавил пресс-секретарь. Уали отметил, что поэтому объединение нуждается в поддержке мирового сообщества. Как он утверждает, устав ООН должен быть основой международного права. Никто не имеет права нарушать принципы, прописанные в этом документе, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Уали сообщил, что Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС «в ближайшем будущем». Такое решение связано с многоступенчатым процессом рассмотрения членства и с перспективами развития объединения, уточнял он.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Чинят потихонечку». Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин дал первый комментарий журналистам

      В Госдуме увидели взаимосвязь между доставкой бензопил в зону СВО и продвижением армии

      В Москве растаял снег

      Россиянам раскрыли полезные свойства китайской лапши

      У австралопитеков обнаружили неожиданное сходство с людьми

      Протестующие против туризма в популярной стране Европы ворвались в отель и попали на видео

      Переживший 67 дней дрейфа россиянин смог заговорить через несколько часов после спасения

      Пять волейбольных команд в США отказались играть с соперницами из-за трансгендера

      В России замедлились темпы кредитования малого и среднего бизнеса

      Украинские военкомы насильно задержали привезшего продукты водителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше