В Казахстане назвали ООН дипломатическим приоритетом

Пресс-секретарь Токаева назвал ООН дипломатическим приоритетом Казахстана

ООН является дипломатическим приоритетом Казахстана. Об этом заявил советник – пресс-секретарь президента республики Берик Уали в интервью Tengrinews.kz.

«Президент [Касым-Жомарт Токаев] неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации», — сказал он, отвечая на вопрос, какой организации казахская дипломатия отдаст приоритет, если страна решила воздержаться от подачи заявки в БРИКС.

По мнению Токаева, у ООН есть недостатки, но альтернативной ей организации пока нет, добавил пресс-секретарь. Уали отметил, что поэтому объединение нуждается в поддержке мирового сообщества. Как он утверждает, устав ООН должен быть основой международного права. Никто не имеет права нарушать принципы, прописанные в этом документе, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Уали сообщил, что Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС «в ближайшем будущем». Такое решение связано с многоступенчатым процессом рассмотрения членства и с перспективами развития объединения, уточнял он.