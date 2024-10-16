В Казахстане решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС

Власти Казахстана решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС

Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС «в ближайшем будущем». Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева Берик Уали в интервью порталу Tengrinews.

«В настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС», — заявил Уали.

По его словам, это связано с многоступенчатым процессом рассмотрения членства и с перспективами развития объединения.

Ранее Уали заявил, что ООН является дипломатическим приоритетом Казахстана. По его словам, Токаев неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации.