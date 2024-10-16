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11:41, 16 октября 2024Бывший СССР

В Киргизии сообщили об ужесточении миграционного законодательства в России

МИД Киргизии: Россия ужесточает миграционное законодательство для безопасности

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россия ужесточает миграционное законодательство для обеспечения безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он сообщил, что каждая страна обязана обеспечивать свою безопасность. По его словам, это касается не только граждан Киргизии, так как проверки затрагивают всех иностранцев. Имангазиев добавил, что трудности у мигрантов начались после теракта в Крокус Сити Холле и сообщил, что вопрос находится на контроле в МИД республики и уже несколько раз обсуждался с коллегами из России, в том числе на последнем саммите Евразийского экономического союза в Ереване.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что просьбы Запада к Бишкеку порвать отношения с Россией вызваны ненавистью к Москве. Он также опроверг слухи о помощи Бишкека России с обходом западных санкций.

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      Илья Таксюр
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