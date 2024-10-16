Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:33, 16 октября 2024Бывший СССР

В Киргизии прокомментировали просьбы Запада порвать отношения с Россией

Президент Киргизии Жапаров: просьбы Запада порвать с Россией вызваны ненавистью

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Просьбы Запада к Бишкеку порвать отношения с Россией вызваны ненавистью к Москве. Так призывы западных стран к прекращению российско-киргизского сотрудничества прокомментировал президент Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА Новости.

Журналисты задали вопрос Жапарову о связи подобных просьб западных правительств с подозрением в помощи Бишкека России с обходом западных санкций.

«Как член ООН мы не работаем с санкционными товарами, попавшими под ограничения против России. Поэтому нам не могут предъявить никаких претензий по этому вопросу. Никаких сомнений нет и быть не может. Это, видимо, просто ненависть к России», — ответил киргизский лидер.

Ранее политику санкций США раскритиковал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По мнению лидера республики, подобная политика не имеет права на существование в современном мире.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Чинят потихонечку». Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин дал первый комментарий журналистам

      В Госдуме увидели взаимосвязь между доставкой бензопил в зону СВО и продвижением армии

      В Москве растаял снег

      Россиянам раскрыли полезные свойства китайской лапши

      У австралопитеков обнаружили неожиданное сходство с людьми

      Протестующие против туризма в популярной стране Европы ворвались в отель и попали на видео

      Переживший 67 дней дрейфа россиянин смог заговорить через несколько часов после спасения

      Пять волейбольных команд в США отказались играть с соперницами из-за трансгендера

      В России замедлились темпы кредитования малого и среднего бизнеса

      Украинские военкомы насильно задержали привезшего продукты водителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше