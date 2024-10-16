В Киргизии прокомментировали просьбы Запада порвать отношения с Россией

Президент Киргизии Жапаров: просьбы Запада порвать с Россией вызваны ненавистью

Просьбы Запада к Бишкеку порвать отношения с Россией вызваны ненавистью к Москве. Так призывы западных стран к прекращению российско-киргизского сотрудничества прокомментировал президент Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА Новости.

Журналисты задали вопрос Жапарову о связи подобных просьб западных правительств с подозрением в помощи Бишкека России с обходом западных санкций.

«Как член ООН мы не работаем с санкционными товарами, попавшими под ограничения против России. Поэтому нам не могут предъявить никаких претензий по этому вопросу. Никаких сомнений нет и быть не может. Это, видимо, просто ненависть к России», — ответил киргизский лидер.

Ранее политику санкций США раскритиковал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По мнению лидера республики, подобная политика не имеет права на существование в современном мире.