Президент Азербайджана раскритиковал политику санкций США

Ильхам Алиев заявил, что политика санкций США не имеет права на существование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» раскритиковал политику санкций США. Видео опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.

Политик подчеркнул, что международное сообщество должно продемонстрировать консолидированную позицию по этому вопросу. Алиев считает, что американская политика санкций не имеет права на существование. Он добавила, что санкции Соединенных Штатов «незаконны и налагаются совершенно необоснованно и селективно».

Алиев добавил, что Азербайджан выражает свою позицию не только в отношении санкций, наложенных на Баку.

Ранее Алиев обвинил США в манипулировании санкциями в отношении своей страны. Он напомнил, что США ввели их в 1992 году, но в 2001-м они были приостановлены. Алиев связал это с тем, что Соединенные Штаты начали военную операцию в Афганистане и «Азербайджан им понадобился».