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12:59, 16 октября 2024Россия

В Кремле назвали встречу Путина с кабмином волнующей для россиян

Песков назвал встречу президента Путина с кабмином волнующей для россиян

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу президента Владимира Путина с кабмином волнующей для россиян, передает ТАСС.

Пресс-секретарь пояснил, что на мероприятии будут рассматриваться текущие вопросы, помимо основной темы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Будет в открытом режиме докладывать (глава Минздрава России Михаил — прим «Ленты.ру») Мурашко о планах развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и программах модернизации первичного звена. Собственно, тема модернизации первичного звена — это то, что волнует большую часть россиян», — отметил Песков.

Он добавил, что на 16 октября у Путина также запланировано несколько рабочих встреч непубличного характера.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что встречался с президентом России, когда тот вернулся из Ашхабада.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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