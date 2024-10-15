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12:38, 15 октября 2024Россия

Зюганов рассказал о встрече с вернувшимся из Ашхабада Путиным

Лидер КПРФ заявил, что встречался с Путиным после его возвращения из Ашхабада

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным, когда тот вернулся из Ашхабада. Политик в разговоре с Telegram-каналом RIAKremlinpool отметил, что обсудил с главой государства различные темы.

Он пояснил, что ушел от Путина поздно. «Тема победы, тема сплочения, тема формирования того же нового бюджета... Прошли все проблемы, обсудили», — отметил Зюганов.

Политик также подчеркнул, что его коллегам по фракциям в Госдуме также удалось пообщаться с президентом России.

11 октября Путин встретился с экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде.

Российский лидер побывал в Туркменистане с рабочим визитом. Там он встретился с главой Ирана Масудом Пезешкианом, где они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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