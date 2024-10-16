Песков: Москва надеется, что ЕС осознает ненужность военной помощи Украине

Москва надеется, что все больше государств Европейского союза (ЕС) осознают ненужность военной помощи Украине. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что Франция и Германия не смогут в полном объеме выполнить обещания о помощи Киеву, сообщает ТАСС.

По его словам, многие европейские страны уже начали испытывать трудности с мобилизацией своего военно-промышленного комплекса (ВПК) ради помощи Украине. Представитель Кремля отметил, что эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития европейских стран.

«Явно потенциал многих этих стран не рассчитан на такие усилия. И, главное, со временем, мы надеемся, понимание ненужности таких трат будет более энергично достигать все большего количества адресатов среди политического истеблишмента этих стран», — заключил он.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз постоянно заламывает руки Сербии в ходе сотрудничества. Он также уточнил, что такого не происходит в БРИКС.

