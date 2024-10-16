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17:13, 16 октября 2024Бывший СССР

В МИД призвали международные организации увидеть последствия атаки ВСУ на Курскую область

Захарова призвала ЮНЕСКО и ООН увидеть последствия атаки ВСУ на Курскую область
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ЮНЕСКО и ООН обратить внимание на гуманитарные последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Ее слова приводит РИА Новости.

«Что еще нужно, чтобы наконец в ЮНЕСКО, в организациях системы ООН, ОБСЕ и других международных структурах, правоохранительных, (...) правочеловеческих организациях всех мастей на Западе оторвались от своих методичек и увидели, что творится на самом деле там», — сказала она.

По словам дипломата, ранее российские военные сообщили о найденных ими в мастерской по производству беспилотников, брошенной украинскими войсками в одной из деревень Курской области, золотых зубах. Предположительно, их вырвали у местных жителей.

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Захарова сравнила действия военных ВСУ с действиями нацистов во времена Великой Отечественной войны, которые «не только глумились над людьми, не только убивали, но и буквально расчленяли».

Она добавила, что в социальных сетях также появилась информация об организации украинской армией концентрационных лагерей на занятой ими территории в Курской области возле населенного пункта Олешня, а также в районе села Юнаковка Сумской области Украины. По словам представителя МИД, там содержится свыше 1100 человек, среди которых более 40 детей, в том числе больные и тяжелораненые.

Ранее Захарова назвала «план победы» Зеленского «кровавой пеной на губах нациста». По ее словам, документ является очередной истерией по вопросу приглашения Украины в НАТО.

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      Александр Курбатов
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