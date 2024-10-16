В России объявили о завершении импортозамещения продуктов

Аналитик Роспотребнадзора Головкова: импортозамещение продуктов в РФ завершено

Процесс импортозамещения продуктов питания и продовольственных товаров в России к настоящему времени завершен, граждане имеют полноценный доступ к отечественной продукции. Об этом объявила глава Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова, ее слова приводит ТАСС.

В рамках проекта «Демография» аналитиками ведомства было проведено в общей сложности 1,2 миллиона исследований на 121 показатель качества, отметила Головкова. Их результаты она назвала «прекрасными». Эксперты пришли к выводу, что у населения сейчас нет проблем с доступом к российскому продовольствию в розничных сетях и продуктовых магазинах. «Процесс импортозамещения завершен, и на полках в полной мере представлены отечественные продукты», — резюмировала Головкова.

Она добавила, что за шесть лет эксперты ведомства исследовали в общей сложности порядка 54 тысяч образцов пищевой продукции на содержание микро- и макронутриентов. Вместе с тем выросла и степень осведомленности россиян в части здорового питания. Подобная отечественная продукция также широко представлена в розничных магазинах по всей стране, заключила Головкова.

Доля импортных продуктов питания в России стабильно сокращается с 2014 года, когда отечественные власти объявили продовольственное эмбарго на ряд категорий иностранного продовольствия. С 2014 по 2021 год доля импортных продовольственных товаров в розничной торговле снизилась с 34 до 24 процентов, а в крупнейших сетях — менее чем до 10 процентов. В начале второй половины сентября 2024 года президент РФ Владимир Путин продлил эмбарго на ввоз продовольствия из западных стран до 2026-го. Эта мера призвана в еще большей степени стимулировать отечественных производителей нарастить свое присутствие на внутреннем рынке.