В США сравнили действия Китая по Украине с большим пальцем на чаше весов

Постпред США при НАТО Смит: Китай положил большой палец на чашу весов по Украине

Китай «положил большой палец на чашу весов» в конфликте Украине, так как якобы поддерживает Россию. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит, передает агентство Reuters.

«[Китай] положил большой палец на чашу весов и решил поддержать Россию в конфликте на Украине», — рассказала американский представитель при военном блоке.

В частности, по ее словам, Китай якобы занимается поставкой компонентов двойного назначения. При этом она не предоставила каких-либо доказательств.

Ранее Смит заявила, что Украине не стоит спорить о сроках вступления в НАТО, ей необходимо довольствоваться словами о намерении принять Киев в будущем. Она также подчеркнула, что принятие Украины является вопросом времени, так как большая часть стран военного блока согласна с этим намерением.