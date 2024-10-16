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18:30, 16 октября 2024Мир

В США сравнили действия Китая по Украине с большим пальцем на чаше весов

Постпред США при НАТО Смит: Китай положил большой палец на чашу весов по Украине
Джулианн Смит

Джулианн Смит. Фото: Johanna Geron / Reuters

Китай «положил большой палец на чашу весов» в конфликте Украине, так как якобы поддерживает Россию. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит, передает агентство Reuters.

«[Китай] положил большой палец на чашу весов и решил поддержать Россию в конфликте на Украине», — рассказала американский представитель при военном блоке.

В частности, по ее словам, Китай якобы занимается поставкой компонентов двойного назначения. При этом она не предоставила каких-либо доказательств.

Ранее Смит заявила, что Украине не стоит спорить о сроках вступления в НАТО, ей необходимо довольствоваться словами о намерении принять Киев в будущем. Она также подчеркнула, что принятие Украины является вопросом времени, так как большая часть стран военного блока согласна с этим намерением.

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      Максим Габриелян
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