В США указали на цели украинских беспилотников

CNN: Киев запустил дроны «Лютый» для атаки вглубь России

Киев запустил свой беспилотник самолетного типа «Лютый» для атаки вглубь России. Об этом сообщает телеканал CNN.

«CNN провел два дня, путешествуя по стране с подразделением беспилотников, когда он готовился запустить более 100 беспилотников в ночь на 29 сентября с миссией в России», — говорится в материале. Корреспонденты отметили, что подразделение подчиняется Главному управлению разведки Минобороны Украины. Они назвали дрон «одним из самых сверхсекретных вооружений Украины» и отметили, что его длина составляет 13 футов (3,9 метра), а размах крыльев — 23 фута (7 метров).

Журналисты указали, что целью подразделения являются склады с боеприпасами, в частности «вагоны поезда, которые стоят внутри депо». Утверждается, что вагоны якобы заполнены иранскими ракетами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках иранских ракет. Политик подчеркнул, что данные о поставках России иностранного оружия не имеют под собой никаких оснований.

