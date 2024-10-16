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23:09, 16 октября 2024Бывший СССР

В США указали на цели украинских беспилотников

CNN: Киев запустил дроны «Лютый» для атаки вглубь России

Фото: Stringer / Reuters

Киев запустил свой беспилотник самолетного типа «Лютый» для атаки вглубь России. Об этом сообщает телеканал CNN.

«CNN провел два дня, путешествуя по стране с подразделением беспилотников, когда он готовился запустить более 100 беспилотников в ночь на 29 сентября с миссией в России», — говорится в материале. Корреспонденты отметили, что подразделение подчиняется Главному управлению разведки Минобороны Украины. Они назвали дрон «одним из самых сверхсекретных вооружений Украины» и отметили, что его длина составляет 13 футов (3,9 метра), а размах крыльев — 23 фута (7 метров).

Журналисты указали, что целью подразделения являются склады с боеприпасами, в частности «вагоны поезда, которые стоят внутри депо». Утверждается, что вагоны якобы заполнены иранскими ракетами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках иранских ракет. Политик подчеркнул, что данные о поставках России иностранного оружия не имеют под собой никаких оснований.

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      Марина Совина
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