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16:06, 16 октября 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили редкий автомат А-545

В зоне СВО заметили российский автомат со сбалансированной автоматикой А-545

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский автомат А-545 под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фотографию редкого оружия опубликовал Telegram-канал RAG&E.

На снимке показан А-545 на позициях российских военных. Автомат оснастили дульным тормозом-компенсатором (ДТК) закрытого типа, тепловизионным прицелом и дополнительной передней рукояткой.

В автомате реализована схема со сбалансированной автоматикой на основе газового двигателя, которая обеспечивает хорошую кучность при стрельбе длинными очередями. А-545 был выбран для оснащения разведывательных подразделений Вооруженных сил России и частей специального назначения. Серийное производство автомата начали в 2020 году.

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