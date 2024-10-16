Политик Филиппо: деньги Макрона для помощи Украине идут на похищения мужчин

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что финансовая помощь Франции и Евросоюза идет на похищения украинских мужчин и отправку на верную гибель на фронте. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо раскритиковал помощь президента Франции Эммануэля Макрона Украине и подчеркнул, что выделенные им деньги идут на похищения мужчин.

«Вот на что [глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен] собирается выделить еще 35 миллиардов! Еще один молодой человек, жестоко похищенный <...> солдатами [президента Украины Владимира] Зеленского и НАТО, чтобы пойти и умереть на фронте!» — возмутился политик.

Депутат также назвал коррумпированной украинскую власть и призвал отказаться от выделения поддержки для нее.

Ранее Макрон обещал Зеленскому продолжать оказывать Украине военную и дипломатическую помощь. По его словам, Париж готов в очередной раз подтвердить свою поддержку Киева и его сопротивления.