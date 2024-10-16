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06:01, 16 октября 2024Мир

Во Франции раскритиковали помощь Макрона Украине

Политик Филиппо: деньги Макрона для помощи Украине идут на похищения мужчин

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что финансовая помощь Франции и Евросоюза идет на похищения украинских мужчин и отправку на верную гибель на фронте. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо раскритиковал помощь президента Франции Эммануэля Макрона Украине и подчеркнул, что выделенные им деньги идут на похищения мужчин.

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«Вот на что [глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен] собирается выделить еще 35 миллиардов! Еще один молодой человек, жестоко похищенный <...> солдатами [президента Украины Владимира] Зеленского и НАТО, чтобы пойти и умереть на фронте!» — возмутился политик.

Депутат также назвал коррумпированной украинскую власть и призвал отказаться от выделения поддержки для нее.

Ранее Макрон обещал Зеленскому продолжать оказывать Украине военную и дипломатическую помощь. По его словам, Париж готов в очередной раз подтвердить свою поддержку Киева и его сопротивления.

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      Марина Совина
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