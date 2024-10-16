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16:29, 16 октября 2024Забота о себе

Врач предостерегла от ошибок при мытье рук

Инфекционист Мухина: при мытье рук нужно не спешить и использовать мыло

Фото: Unsplash

При мытье рук многие допускают ошибки, рассказала инфекционист Марият Мухина. От распространенных ошибок при мытье рук она предостерегла в беседе с Life.ru.

По ее словам, многие думают, что десяти секунд мытья рук достаточно, хотя на самом деле для этого процесса требуется от 30 секунд до минуты. Также, продолжила Мухина, межпальцевые пространства, тыльная сторона и область под ногтями часто игнорируют, из-за чего микробы остаются на коже.

Кроме того, отметила врач, многие вообще не используют мыло и ограничиваются просто смыванием воды, что не позволяет удалить все микробы. «Мыло помогает разрушить жиры и микроорганизмы. Проблемы с доступом к мыльным средствам: в некоторых местах, например, на улице, может не быть возможности воспользоваться мылом и водой, что ограничивает возможность качественной гигиенической обработки рук», — объяснила инфекционист.

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Перед началом гигиенической процедуры нужно снять украшения и закатать рукава, рассказала Мухина. Руки необходимо смочить в теплой воде, после чего нанести мыло и намыливать руки не менее 30 секунд с учетом всех участков, а после тщательно промыть и просушить руки. «Осуществляйте мытье рук не только после туалета, но и перед едой, после прогулок и взаимодействия с животными», — заключила специалист.

Ранее стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин перечислил причины появления зубного камня. Главной из них он назвал недостаточную гигиену полости рта.

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      Александра Лисица
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